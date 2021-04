Wir - Was tun, wenn noch 24 Stunden zu leben sind

„Versenkst Du mich im Mariannengraben, Schatz?" - In der 245. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie sich gut galant sterben lässt, warum die Hinterbliebenen manchmal bestürzter sind also die Sterbenden, warum am Grab alle Feinde heulen sollten, ob es Leihsärge gibt, ob die Trauergemeinde die Urne bemalen darf. Plus: Was in den letzten 24 Stunden des Lebens wirklich wichtig ist.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de