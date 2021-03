Wir - Kanzlerin Merkel und der Eierlikör

Schatz, wie kann ich das verlorene Vertrauen zurückgewinnen? - In der 243. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob die Kanzlerin mit ihrem Auftritt bei Anne Will gepunktet hat, warum die MinisterpräsidentInnen mit ihren Öffnungsmätzchen keine Chance gegen die britische Mutante haben, was in der Datsche alles zu tun ist, warum Schafshaut unterschätzt wird, wie es der Eierlikör von Amazonas-Stämmen nach Europa geschafft hat und wie er Punk-Osterhasen dann von der Arbeit abhielt. Plus: keine Pläne für Ostern.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de