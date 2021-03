Wir - Ranga Yogeshwar: Uns fehlt der Mut zum Risiko

„Darf ich Dein Preußenkönig sein, Schatz?" - In der 242. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers den klugen Ranga Yogeshwar, was wir aus welchen Fehlern lernen können, warum sich die jungen Menschen einen solchen Regierungsstil nicht mehr gefallen lassen, warum das Virus sich nicht so einfach verjagen lässt, wie eine funktionierende Corona-App hätte aussehen könne, warum so viel Mißtrauen im Land herrscht, weshalb unser Gesellschaftsverständnis aus dem 19. Jahrhundert stammt und warum die Freude am Spiel im Kampf gegen eine Pandemie sehr hilfreich sein kann. Plus: ein Zertifikat vom Apotheker.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

