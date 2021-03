Wir - Frau Merkel, es war leider nicht nur ein Fehler

Schatz, ich habe Dir nie einen Schottergarten versprochen! - In der 241. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob sich die Kanzlerin nicht für die wahren Fehler entschuldigt hat, warum es Treiber und Getriebene einer Pandemie gibt, weshalb Friedrich Merz nicht oberster Impfstoffbeschaffer der Nation geworden ist, warum die Manaus-Mutante so tückisch ist, weshalb jeder Mensch einen Garten haben sollte, weshalb jedes Gartenreich auch artenreich sein darf, wieso nur Robert Habeck die Krisenaufarbeitung leiten kann, wie sich Vertrauen nachhaltig verspielen lässt und warum so viele Spielhöllen gerade dicht machen. Plus: Pestizidhölle Kleingarten.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de