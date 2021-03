Wir - „Erst muss was sterben" - die Kraft der Rituale

„Bitte kette Dich nicht an den Baum, Schatz?" - In der 240. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers die Mittwochsexpertin Annika Behrendt, Diplom Pädagogin, Naturtherapeutin und Personal-Managerin, warum sie lieber im Moos als im Bett schläft, wie ein gutes Ritual funktioniert, warum sich die Menschen immer stärker trennen als verbinden, warum Sigmund Freud auch nicht immer weiterhilft, wie man das Moos aus den Nasenlöchern bekommt, warum was sterben muss, damit etwas Neues kommen kann und wie mit Ritualschlampen zu erfahren ist. Plus: nur noch eine Tasse Kaffee.

Annika Behrendt/Christa Spannbauer: Der Herzschlag der Natur. Herder-Verlag, 14 Euro. Bitte beim lokalen Buchhandel erwerben, viele liefern auch kostenlos.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de