Wir - Die Hexe in meinem Bett

Bitte kein Fruchtbarkeitsritual, Schatz? - In der 239. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum Deutschland keine Kate Bingham hat, ob sich die Fehler vom Anfang bis zum Ende der Krise fortsetzen, wie Serienkonsum und Schlaflosigkeit zusammenhängen, wie die Dänen Hygge und harte Migrantenquoten zusammenkriegen, ob ein Rücktritt nicht für alle Beteiligten Entspannung brächte, wie es sich mit einer Hexe lebt (nur mal ganz theoretisch) und warum alle Frauen in Robert Habeck verliebt sind. Plus: total verflochtene Fruchtbarkeitsrituale am Mandelbaum.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de