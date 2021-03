Wir - Wirologen statt Egomanen

Lieber Astra plus Zuversicht als Moderna und Panik - Die Kraft der Zuversicht mitten in der Corona-Anarchie.

„Sollen wir mal wieder richtig schön spreaden, äh, shoppen gehen, Schatz?" - In der 237. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum Zuversicht so wichtig ist in der irren Endphase der Pandemie, was Karl Lauterbach, ver.di, Sven Giegold, Stoiker und Schwester Ursula gemeinsam haben, ob „Wirologe“ ein gelungen Wortspiel ist, wie der Mars-Rover klingt, warum wir unsere Trigger umarmen sollten, wie man Zuversicht üben kann und was Philosophen mit Linsen zu tun haben. Plus: der künftige Superhit: „Ich wollt´ ich wär´ immun".

