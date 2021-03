Wir - Mit Steuergeld zum Ballermann

Schatz, Du hast da eine Impfbeule am Arm! - In der 236. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob beim Multimilliardengeschäft mit dem Impfen alles sauber zugeht, ob wir mit Steuergeldern den Malle-Tourismus fördern sollten, wie lange sich welcher Impfstoff hält, weshalb Gedichte gerade jetzt wohltuend sind, ob man einfach so im Impfzentrum vorbeischauen und einen Rest Astra abstauben kann, wie mit den vielen Widersprüchen umzugehen ist und ob wir uns gegenseitig nicht einfach mehr gönnen sollten. Plus: Drei sehr kurze Gedichte von sehr verschiedener Güte.

Alles über Lockdownlyrik auf https://www.lockdownlyrik.de/

