Wir - Lanz und Lauterbach: Moderna Talking

„Nun sei doch auch mal lustig, Schatz!" - In der 235. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers den Mittwochsexperten und Entertainment-Fachmann Micky Beisenherz, wie gute Gags entstehen, wer im Corona-Jahr an Ansehen gewonnen hat, warum Dieter Bohlen zum neuen Impfstoffbeschaffer ernannt werden sollte, ob vielleicht ein Praktikumsplatz im Dschungelcamp zu haben wäre (also draußen), wie die Telegram-Gang zu resozialisieren ist, warum Karl Lauterbach und Markus Lanz das neue Erfolgsduo „Modern Talking“ bilden, warum als Politiker gerade nichts zu gewinnen ist und warum sich die ganze Welt mit Tel Aviv freuen sollte. Plus: Gastauftritt einer vorübergehend verzweifelten jungen Dame.

"Apokalypse und Filterkaffee“, der Podcast von Nikki Hassan-Nia und Micky Beisenherz, ist erhältlich bei allen guten Podcast-Plattformen.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de