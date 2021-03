Wir - Kein Astra? Dann bitte Sputnik V

Warum bist Du heute schon wieder so dünnhäutig, Schatz? - In der 234. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob eine Pneumokokken-Impfung besser ist als gar keine, ob man bei Kitsch heulen darf, ob Frank Sinatra oder Harald Juhnke der größere Schnulzenkönig war, was sich von Pest und Pocken lernen lässt, warum die Wechseljahre gar nicht so schlimm sind, jedenfalls dann, wenn sie vorbei sind, warum Killerwalmütter ihren erwachsenen Söhne füttern, weshalb jeder Baum eines Tages mal umfällt und ob man allen alten Kram ewig erhalten muß. Plus: die dicke Marie in Tegel wird Nationalerbe.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de