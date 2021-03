Wir - Hoffen, Bangen, Tanzen - die große Covid-Jahresbilanz

Dankbarkeit, Demut, Eierlikör: ein Jahr Podcast, 232 Folgen und die große Corona-Bilanz: Was war gut, was nicht so, was kann weg?

„Gleich kocht der Eierlikör, Schatz?" - In der 232. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers nach einem Jahr Podcast und 232 Folgen, was wir aus der Pandemie gelernt haben, warum Demut so wichtig ist, weshalb wir uns unsere Angst vor allem selbst machen, warum wir uns weder über Ibuprofen noch über Klopapier unterhalten, wie das damals mit der Hamster-Eskalation war, wie schnell und zugleich langsam so ein Jahr vergehen kann, was wir bereut haben und was uns beflügelt hat, warum wir durch die Brille von John Carpenter blicken, warum es so unendlich viele tolle Menschen gibt und warum das Studio im Schlafzimmer doch keine gute Idee war. Plus: eine historische Bonus-Folge für alle, die immer noch nicht genug haben.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de