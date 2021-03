Wir - Der Amazonas braucht mehr als Party-Schamanen

„Nicht schon wieder Maniok, Schatz?" - In der 230. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers die Mittwochsexpertin Alexandra Schwarz-Schilling, warum sie sich für das Volk der Huni Kuin engagiert, wie man Regenwald kauft, warum vor allem Frauen Unterstützung verdienen, weshalb der Schamanismus so viele Fans findet, und was Show-Schamanen von echten Medizinmännern und -frauen unterscheidet. Plus: ein Plädoyer zur Würdigung der Frauen als Trägerinnen der Kultur.

Kontakt und Information: www.hunikuin.org

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de