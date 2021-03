Wir - Natur oder Großstadt - überall schräge Vögel

Versenk mich im Moor, Schatz! - In der 229. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost tummeln sich die Schumachers in einem abgelegenen Mecklenburger Moor, beobachten Seeadler und Gänseschwärme, streiten sich über den guten und den bösen Wolf, entdecken Zwergtaucher, wünschen sich einen Abend in der legendären Landdiskothek von Neukahlen und verfolgen die Pfade der Salzschmuggler. Plus: Hausbooturlaub oder Zeltferien?

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de