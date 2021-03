Wir - Ein Gender-Stern, der Deinen Namen trägt

„Ich fühle mich auch manchmal wie ein Objekt, Schatz!“ - In der 228. Folge Ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, was sich nach 100 Jahren Weltfrauentag getan hat, warum sich die ganze Welt so massiv über das Gender-Sternchen aufregt, wie Corona die Gleichstellung zurückgeworfen hat, warum Klaus-Dieter einfach an die Hand genommen werden will, weshalb Schwänze und Schweine nicht immer zusammengehören, wieso junge Influencerinnen oft ein schiefes Frauenbild transportieren und warum es am Ende vor allem um Menschen geht. Plus: Wie hieß noch mal diese Tatort-Kommissarin?

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de