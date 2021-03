Wir - Wir schimpfen, andere impfen

Schatz, Du sprühst ja nur so vor Energie! - In der 226. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob sich sich diese Bundesregierung tatsächlich noch sechs Monate durchschleppen will, warum die Impfzentren nicht rund um die Uhr geöffnet sind, wo die versprochenen Schnelltests bleiben, warum die Migrantenzahl unter den Beatmungspatienten so hoch ist, warum Ohrenschmalz unterschätzt wird und wer das Land regeren könnte, wenn plötzlich Personalnot herrscht. Plus: Sascha Lobo, Edvard Munch und eine Biene.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de