Wir - Achtsam, sonst Corona-Burnout

"Bist Du auch so erschöpft, Schatz?" - In der 225. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers den Mittwochsexperten Dr. Matthias Marquardt, warum Sport nicht immer nur gut ist, welche Warnsignale der Körper sendet, woran ein Corona-Burnout zu erkennen ist, warum Pulsuhren in die Irre führen, was es mit Kolibris und Tauben (nein, nicht Eulen und Lerchen) auf sich hat, wie es ist, vor der eigenen Frau in Tränen auszubrechen und warum eine Radtour mit schlechtem Netzempfang das schönste Geschenk überhaupt ist. Plus: Der kommende Besteller „Erschöpft“ von Dr. Matthias Marquardt zu gewinnen.

