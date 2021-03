Wir - Schluss mit der Corona-Jammerei

Ich hatte heute ein Shooting, Schatz! - In der 224. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob in den ganzen Corona-Jahresbilanzen auch irgendwas Aufmunterndes stehen darf, welche Fehler sich beim Nickerchen vermeiden lassen, ob schlechte Laune ansteckend ist, was es mit den geheimnisvollen Kranich-Drohnen auf sich hat, weshalb Amphibien zur Paarung ganz aufgetaut sein sollten und warum Schulranzen im Straßenbild überraschend sein können. Plus: Hoffnung auf ausgelassenes Tanzen.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de