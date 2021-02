Wir - Bitte keine dritte Welle

Die Rückkehr des Leichtsinns - harte Türsteher am Gartencenter - was ist los mit Spahn und Söder? - die fein gewebte C-Zeit.

„Warum willst Du nicht über Geld reden, Schatz?“ - In der 223. Folge Ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob sie sich auch in Hockstellung begraben würden, warum das Immobilienvermögen von Politikern ofengelegt werden sollte, warum Aufräumen immer hilft und Spazierengehen auch, wie die Schwäbin nach Haitabu kam, wieso der Lockdown sich anfühlt wie ein Karpartendorf, wann die liebe Seele endlich Ruh hat und ob man einen 10-Punkte-Plan nichts immer gut gebrauchen kann. Plus: schon wider neue Karten.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de