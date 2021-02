Wir - Die irre Angst vor dem Lockdown-Ende

„Das ist keine Erschöpfung, Schatz, nur mangelnder Wille!“ - In der 222. Folge Ihres Mutmach-Podcasts fragen sich die Schumachers, ob es okay ist, erschöpft zu sein, was der Dichtestress mit uns macht, wie wir uns gegenseitig Momente der Entspannung schenken,ob die Wahrnehmung in Lockdown-Zeiten geschärft ist, wie wir durch die betriebsame Leere kommen und ob es nicht ein bisschen verrückt ist, wenn man plötzlich Angst vor dem Ende des Lockdowns empfindet. Plus: tolle Dinge, die man nachts machen kann, wenn der Schlaf mal wieder nicht kommen will.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de