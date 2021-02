Wir - Im Reich der Schwarz- und Schattenwirtschaft

Coronawelt und echte Welt - Markus Söder umarmt einen Baum - Rennrad vs. Erektion - plus: altersgerechte Tattoo-Motiv-Beratung.

Schatz, nun guck´ doch mal kompetent! - In der 221. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie man auf offiziellen Fotos gucken soll, wie weit verbreitet die Schwarzarbeit inzwischen ist, warum sich der Staat nicht an seine Versprechen hält, wie man Falten am elegantesten tätowiert, ob man vielleicht lieber einen Baum umarmen sollte, warum das Rennrad ein Erotikkiller ist, ob Frauen zur Paarung neue Männer brauchen (oder gar keine), ob die Steinzeithorde diverser war und warum unsere Kinder Profit unmoralisch finden. Plus: der Angst mal in die Augen schauen.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de