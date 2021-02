Wir - "Suizidgedanken sind das größte Thema"

Warum sind die jungen Menschen heute so anders als wir früher, Schatz? - In der 220. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers den Berliner Jung-Unternehmer Kai Lanz, 19, warum er nicht Internet-Milliardär werden will, was die jungen Menschen heute besonders belastet, warum TikTok und Influencer eine so große Rolle spielen, was sich tun lässt gegen Depressionen, Mobbing und Hate Speech, warum die Politik so träge reagiert und wie hoch die Dunkelziffer der psychisch belasteten Jugendlichen in Deutschland wirklich liegt. Plus: So geht es wirklich zu hinter den Kulissen von Markus Lanz.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de