Wir - Die Kunst der emotionalen Reife

Harte Zen-Übung: Wenn die Partnerin schlechte Laune verbreitet - saures Gürkchen - Impfen was geht - Fake-Frühling - steigender R-Wert mit Ansage. Was hast Du denn heute schon wieder, Schatz? - In der 219. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wieviel Corona-Meldungen ein normaler Mensch täglich verarbeiten kann, warum sich Daft Punk trennen, was „daft“ überhaupt bedeutet, ob Trennen generell eine gute Idee ist, woran man emotional gereifte Menschen erkennt, ob dieser Frühling nur ein Fake ist, warum das Loft ein klarer Pandemie-Verlierer ist und ob man schlechtlaunige Partnerinnen im Frauenhaus abgegeben kann. Plus: warum T-Zellen so wichtig sind.. Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

