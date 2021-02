Wir - Einfach gute Laune - garantiert pandemiefrei

„Wir sind jetzt einfach mal entspannt und haben gute Laune, Schatz!“ - In der 217. Folge Ihres Mutmach-Podcasts fragen sich die Schumachers, garantiert coronafrei, ob man sich das Leben einfach schön denken darf, warum Ablenkung sehr willkommen ist, wo man heute noch Merz-Spezial-Dragees bekommt, wie man die nervende To-do-Liste überlistet, woher man im Februar Johannisbeeren findet (schwarze), warum Vortritt lassen glücklich macht, was an Sägewerken erotisch sein soll, ob wir wirklich an die weiße Büffelfrau glauben sollten, welche Fragen auf magische Art für bessere Laune sorgen und warum Wachstum immer besser ist als Starr- und Sturheit. Plus: Viel Gluck und viel Sägen.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de