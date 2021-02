Wir - Alltag einer Intensivmedizinerin

Denk doch mal positiv, Schatz! - In der 215. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers die Positivpsychologin Judith Mangelsdorf, was die Menschen unter Covid-Stress brauchen, warum ein muffeliger alter Mann die Positive Psychologie erfand, wie die wichtigste Frage unseres Lebens lautet, warum ohne Sinn alles keinen Sinn macht, weshalb Sanieren besser ist als Kritisieren, was es mit dem "negativity bias" auf sich hat, ob wir die Corona-Trümmerfrauen werden und was das Leben wirklich lebenswert macht. Plus: Strukturen, die manchmal nerven, aber viel öfter helfen.

Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de