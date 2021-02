Wir - Das Lauterbach-Training für mehr Gelassenheit

Bist Du auch überlauterbacht, Schatz? - In der 214. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wann aus wüsten Drohungen Taten werden, wie stochastischer Terrorismus funktioniert, warum Darstellungsmacht keine Entscheidungsmacht bedeutet, warum Gurkenwasser bei Frost hilft und Wurstwasser nicht, wie sich an Studien drehen lässt, ob wir Deutschen mit unseren Impfdaten auch so großzügig wären wie die Israelis, ob eine kostenlose Mahlzeit die Impfmotivation erhöht und ob sich das Wetter jetzt ändert. Plus: der Ornithologe, der schräge Vögel enttarnte.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de