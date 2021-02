Wir - Warum Karneval systemrelevant ist

„Ich brenne mit dem Kobold durch, Schatz!“ - In der 213. Folge Ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob Karneval vielleicht mehr ist als Saufen und Gröhlen, warum auch Kinder ohne aktuelle Nöte unsere Aufmerksamkeit verdienen, ob Putzanfälle normal sind in der Pandemie, wie sinnlos das Schrubben des Küchenbodens sein kann, ob ein Online-Domina-Kurs den Lockdown würzen könnte, welche Bücher Saskia Esken wohl vorliest, wie sich Ernst Jünger auf LSD gefühlt haben mag und warum ein Clown-Kostüm tatsächlich richtig lustig sein kann. Plus: der elektrische Badezimmerteppich.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de