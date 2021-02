Wir - Wie geht Liebe richtig?

„Liebst Du mich, wenn ich Dir noch ein Diamant-Collier schenke, Schatz?“ - In der 212. Folge Ihres Mutmach-Podcasts fragen sich die Schumachers, welche Liebeslieder todsicher funktionieren, ob platonische Polyamorie ein neuer Trend ist, wie sich die Liebe mit den Jahren verändert, was Liebe mit Lassen zu tun hat und mit Käsesemmeln, welche Bindungstypen über die Liebe entscheiden, was ein Eiswiesel sein mag, ob „reife Liebe“ ein anderes Wort für Sexlosigkeit ist und ob Brigitte Bardot von roten Rosen begraben wurde. Plus: ein Gedicht von Paul Heyse.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de