Wir - Erholen ohne Urlaub

Isländisch für Anfänger - Zynismus ist keine Lösung - Ich will meine Komfortzone zurück - Wein-Therapie - Bienen gegen Bauern, plus: aufwühlende Ohrenzeugenberichte aus der Demo-Hauptstadt Berlin. Bitte eincremen, Schatz! - In der 211. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob die Pandemüdigkeit echt oder eingebildet ist, wie Erholen ohne Urlaub funktioniert, warum die Blase gegen die Bequemlichkeit gewinnt, aber immer erst in der letzten Minute, warum die Weintherapie nichts hilft, ein Asthmamittel schon eher, ob Bauern oder Bienen gewonnen haben und warum diese elende Komfortzone immer weg ist, wenn man sie mal braucht. Plus: Nackt im Schnee, aber nur kurz.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

