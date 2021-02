Wir - Eisbaden: Steig rein, schrei´s raus!

Willst Du das nicht auch mal versuchen, Schatz? - In der 210. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers den Berliner Kälteexperten Sukkhadas Auer, worauf man beim Eisbaden achten sollte, was wir von der Kälte lernen können, warum die Angst oft schlimmer ist als die Kälte selbst, wie das Immunsystem profitiert, welche Vorzüge ein Hippie-Leben mit sich bringt, wie man aus einem langen Tunnel wieder herausfindet und weshalb Entspannen allemal angenehmer ist als Japsen. Plus: der ultimative Trick, um die Steuererklärung endlich fertigzubekommen.

Mehr über Sukkhadas Auer: https://www.sukkhadas.com

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de