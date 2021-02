Wir - Frostschutz für die Seele

Sollen wir auch Winterschlaf halten, Schatz? - In der 209. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost freuen sich die Schumachers über den Flockdown, enttarnen die dunklen Muster der Internet-Giganten, füllen Frostschutz in Körper und Seele, fragen sich, ob Vögel ihr Trinkwasser lutschen können, sehen einen Zusammenhang zwischen Kopfhörern und häuslichem Frieden und fragen den zufällig anrufenden Autoexperten Anselm, was das alte Auto bei minus 20 Grad jetzt braucht. Plus: eine sehr lustige Mutmach-Karte.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de