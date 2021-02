Wir - Bekommen Gerissene schneller Impfstoff?

„Ich finde unter all dem Schnee unser Auto nicht wieder, Schatz?“ - In der 208. Folge Ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum gerade die dreisten Politiker so gut bei der Impfstoffbeschaffung waren, weshalb wir uns so schwer von Büchern trennen, was der Gewinn durch die neue Meditation ist, wie Blutschnee entsteht (nein, keine Clan-Schießererei), warum würfelförmige Hinterlassenschaften von Vorteil sind, was Politik mit Wetter zu tun hat und freuen sich über Wombats, Wale und Vögel, die ungeschreddert an Windrädern vorbeifliegen. Plus: neue Schicksalskarten.

