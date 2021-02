Wir - Nackig machen oder: Mut zur Ehrlichkeit

„Mach Dich nackig, Schatz!“ - In der 207. Folge Ihres Mutmach-Podcasts fragen sich die Schumachers, warum die Machtspiele von Mädchen so brutal sein müssen, ob Ehrlichkeit immer richtig ist, was Mut mit Ehrlichkeit zu tun hat, warum Selbstüberschätzung unterbewertet wird, was lieben Frieden von ehrlichem Frieden unterscheidet, wie man sich drei Stunden Auszeit erschleicht, was an der ewigen Authentizität so problematisch und woran des Gatten Zwanghaftigkeit zu erkennen ist. Plus: Ehetherapie, live und ungeschnitten.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de