Wir - Alltag einer Intensivmedizinerin

Zusammen sind wir stärker, Schatz! - In der 205. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers die Berliner Notfallmedizinerin Christiane Feldmann, wie sie die Arbeit auf einer Covid-Station übersteht, wie sie mit Corona-Zweiflern umgeht, warum viele Gesundheitsarbeitenden so ernüchtert sind, ob Klatschen vom Balkon hilft, wie mit Schuldgefühlen, Trauer und Stress umzugehen ist, warum Anästhesisten manchmal komisch sind, wie eine Kreuzberger Kiezklinik funktioniert und warum die Gesundheitsbranche oft mehr Befriedigung bereit hält als das Musikgeschäft. Plus: ein Hoch auf die wunderbaren Menschen, die im Notarztwagen durch die Stadt düsen.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de