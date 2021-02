Wir - Ein Gästebrett für den Biber

Sprichst Du nacktmullisch, Schatz! - In der 204. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wer den Party-Ratgeber ins Treppenhaus gelegt hat, welche Dialekte Nacktmulle wohl sprechen, warum die kleinen Läden zuallererst wieder öffnen dürfen sollten, warum der Biber falsche Freunde hat, warum Putins Palast schimmelt, ob Alexei Nawalny lebensmüde ist und welche Fehler Jens Spahn am zweiten Weihnachtstag gemacht hat. Plus: eine mittelmäßige Jan-Hofer-Interpretation.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de