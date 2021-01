Wir - Auf in den Schmeiß-weg-Februar

Stolz auf Berlin - bescheuerte Skireisen - die Tücken der Kita-Ampel - die planetarische Diät - Dienst ist Dienst und Dienstag ist Schnapstag.

"Wer ist hier eigentlich die Psychologin, Schatz?“ - In der 203. Folge Ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie bescheuert man sein muss, um jetzt eine Gruppenreise in die Alpen anzutreten, wieviel Impfnationalismus erlaubt ist, wie ein global verträglicher Speiseplan aussieht, was im Februar so alles wegzuwerfen ist, wie emotional stabile Menschen ticken, ob dem Spucktest die Zukunft gehört und wie praktikabel eine Kita-Ampel ist. Plus: 29 Gramm Hühnerfleisch..

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de