Wir - Heilsame Ayahuasca-Reise

„Ich spüre meine eigene Wurmhaftigkeit, Schatz!“ - In der 202. Folge Ihres Mutmach-Podcasts fragen sich die Schumachers, ob Joe Bidens Heilungsversuche gelingen können, warum Tränen helfen, was wir von Gandalf lernen, wie posttraumatisches Wachstum funktioniert, was Eisenhower, Ardern und Schwesig gemeinsam haben, wie sich Handy-Sucht heilen lässt, warum Corona für die Familie heilsam war (bis jetzt) und ob sich das innere Kind durch ein paar Gesangseinlagen beruhigen lässt. Plus: eine fast legale und sehr heilsame psychelische Reise.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

