Wir - Cannabis als Zimmerpflanze

Ich reg´ mich nicht auf, Schatz! - In der 201. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie bescheuert manche Medien manchmal sind, wie gute Reklame funktioniert, warum man beim Hosenanziehen auf einem Bein stehen sollte, ob die Pandemie an den vermehrten Stürzen schuld ist oder doch der Alkohol (oder das Auf-einem-Bein-Hosenanziehen), warum der Gummibaum der neue Labrador ist (oder Pudel, oder Retriever), warum Cannabis als Zimmerpflanze gute Laune macht (wissenschaftlich bewiesen) und was der Unterschied zwischen Uhrzeit und Ereigniszeit ist. Plus: Goldene Worte vom Dalai Lama.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de