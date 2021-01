Wir - Haben Sie einen Therapeuten, Herr Spahn?

Haben Sie einen Therapeuten, Herr Spahn? - In der 200. Folge ihres Mutmach-Podcasts fragen die Schumachers den Bundesgesundheitsminister, wer in der Regierung für die Psychologie zuständig ist, welche Fehler er gemacht und welche Lehren er gezogen hat, warum die öffentliche Debatte bisweilen so hart geführt wird, was dem Minister persönlich in der Krise hilft, was Schlager und Spazierengehen mit Wohlbefinden zu tun haben, in welchem Zustand Deutschland aus der Pandemie kommt und wofür sich der Minister unbedingt noch entschuldigen muss. Plus: ein Hoch auf die Resilienz.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

