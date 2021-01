Wir - Trump-Detox jetzt

Wir wurden gekapert, Schatz! - In der 199. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie sich jemand in die Sendung hacken konnte, ob es nicht höchste Zeit für eine Trump-Diät ist, was der Unterschied zwischen Zero-Covid und No-Covid ist, ob diese Strategien mit Waffengewalt umgesetzt werden sollen, wie alte Rechner noch nützlich einzusetzen sind und wie Bodo Ramelow es geschafft hat, sein Ansehen in ein paar lockeren Chats zu verzocken. Plus: ein paar Tricks für Clubhouse-Neulinge.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de