Wir - Das Märchen von „Alles unter Kontrolle“

„Ich gehe jetzt mit einer Krakin, Schatz?“ - In der 198. Folge Ihres Mutmach-Podcasts fragen sich die Schumachers, wie oft wir eigentlich noch über Masken und Homeoffice reden wollen, weshalb drittklassige Politiker die Tugend des Schweigens für sich entdecken sollten, warum lösungsorientiertes Denken dem Starren auf Defizite überlegen ist, wie Leben mit Unsicherheit gelingen kann, ob ein Teelichtofen noch mehr Heiligkeit ins Wohnzimmer bringt, warum Tierfilme sehr entspannend sein können und was Jens Spahn wohl in der 200-Folge sagen wird. Plus: Amanda Gorman gibt wertvolle Tipps für Schreibende.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de