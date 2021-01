Wir - Professor Drosten und der rostige Laster

„Wann ist die Pandemie eigentlich wirklich zu Ende, Schatz? Und was dann?“ - In der 197. Folge Ihres Mutmach-Podcasts fragen sich die Schumachers, ob und woran wir das Ende der Pandemie erkennen, ob wir nicht viel zu viel von diesem Moment erwarten, wie entfesselt wir und unsere Mitmenschen sein werden, warum 20 weniger ist als 15 aus 5, wie hoch das Risiko einer Dritten Welle ist, wie eine Hamsterfalle aussieht, warum Galgenholz nutzlos ist und was Radfahrer Drosten mit einem rostigen Laster zu tun hat plus: Warum Zeiträume viel wichtiger sind als Zeitpunkte.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de