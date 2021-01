Wir - Klub der unglücklichen Frisuren

​. Was hast Du denn da auf dem Kopf, Schatz! - In der 196. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob der Trend zum Heimfrisieren geht, was FaKo wohl sein könnte, ob die USA nun zur Ruhe kommen, wie alt die Queen denn nun wirklich ist, warum die irischen Infektionszahlen so seltsam sind, was Melania jetzt wohl macht, ob Europas Adel schon immer so dreist war, weshalb der Polarwirbel uns noch Ärger bereiten könnte und was die Grandbrothers mit Loriot zu tun haben. Plus: ein Gruß nach North Cothelstone Hall und Nether Addlethorpe.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de