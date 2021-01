Wir - Die Pandemie stellt den Verstand auf die Probe

Verklag mich doch, Schatz! - In der 195. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers den Verfassungsrechtler Alexander Thiele, ob, wie und wann die Impfpflicht kommt, wie unverletzlich die Wohnung wirklich ist, wie viel sich ein Staat von seinen Gegnern gefallen lassen muss, warum Vertrauen und Hoffnung so wichtig sind für eine Demokratie, warum der Staat auf Freiwilligkeit angewiesen ist und wie hell das Licht am Ende des Tunnels denn nun wirklich strahlt. Plus: ein Hoch auf Helmut Schmidt.

Zwei empfehlenswerte Bücher von Alexander Thiele: "Der gefräßige Leviathan. Entstehung, Ausbreitung und Zukunft des modernen Staates“, Mohr Siebeck, 2019, und: „Der konstituierte Staat. Eine Verfassungsgeschichte der Neuzeit“, Campus, erscheint im März 2021.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

