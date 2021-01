Mutmach-Podcast-Folge 194 Wir - Was ist dran an Clubhouse?

Komm wir lümmeln einfach rum, Schatz! - In der 194. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, welche Musik das Wohlbefinden steigert, was es mit dem Hype um Clubhouse auf sich hat, was der Unterschied zwischen Pharmakodynamik und Pharmakokinetik für die Spätfolgen-Debatte bedeutet, warum Micky Beisenherz eine Macht ist, weshalb wir die Betten mal auslüften sollten (vor allem nach dem Rumlümmeln), warum Essiglikör keinen Versuch wert ist, aber Eierlikör schon eher und was der Astrologe aus Bhutan wirklich gesagt hat. Plus: Meditieren noch mal ganz einfach erklärt. ​

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de