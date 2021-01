Wir - Die Playlist der Gute-Laune-Songs

Erste Impfstudien aus Israel - der Wert alter Freundschaften - Armins Laschethaftigkeit - plus: So erkennt man wirklich gute Masken.

Komm, wir spazieren noch eine Runde um den Block, Schatz! - In der 193. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob Privilegien für Geimpfte ungerecht sind, was es mit der Weißen Wut auf sich hat, warum alte Freundschaften noch wertvoller sind als sonst, wie wir eine neue Bundeskanzlerin bekommen, was erste Geimpften-Studien aus Israel ergeben, warum manche Menschen offenbar sehr unsolidarisch sind und welche Songs garantiert für gute Laune sorgen. Plus: ein Hoch auf die innere Ferienzeit, wenn die äußere gerade ziemlich eingeschränkt ist.​

