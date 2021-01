Wir - Geiz ist nicht geil

Warum Großzügigkeit glücklich macht - Das große Wochendspezial des Mutmacher-Podcasts: die Lust am Geben.

Warum Großzügigkeit glücklich macht - das Gift der Effizienz - Verschwenden macht Laune - Dein Glück ist mein Glück ist Dein Glück ist… - die verschwenderische Nachtigall plus: Warum Befruchten auch Verschwendung ist.

„Teile Dein Walross mit mir, Schatz!“ - In der 192. Folge Ihres Mutmach-Podcasts fragen sich die Schumachers, ob man Großzügigkeit lernen kann, wann Partner ganz besonders großzügig sein sollten, warum ein Apfelbaum großzügig ist, wieso Geiz eine Todsünde ist, warum Wachmaschinen Großzügigkeit verdienen, wie Frei- und Großzügigkeit zusammenhängen, wieso Gönnen können und Mitfreuen so heilsam sind, wie Amy Winehouse und Wolf Lotter verbunden sind und warum Effizienz auch ein Gift sein kann plus: Tante Suses Zitatenschatz.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de