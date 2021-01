Wir - Impfshow statt Dschungelcamp

Gucken wir Impfshow oder Dschungelcamp, Schatz! - In der 191. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob leere Straßen ein gutes Zeichen sind, warum Berlin plötzlich die Disziplin entdeckt, ob wir um ein paar lausige Cent für FFP-2-Masken streiten sollten, weshalb man Serien auch zum zweiten Mal gucken darf, wer wohl Deutschlands Impfgesicht wird (Sky Dumont? Rezo? Helene Fischer?), ob ein radikaler Shutdown für zwei Wochen nicht doch eine gute Idee wäre und was Erich Kästner zur Lage zu sagen gehabt hätte. Plus: eine faszinierende Tiergeschichte.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de