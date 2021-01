Wir - Ein Gleitgel namens Trump

Männerkenner John Aigner über den Wandel vom Rivalen zum Bruder, den Schmerz vieler Männer und ihre Einsamkeit, zärtliche Kerle und die heikle Frage, wieviel Söder in ihm steckt. Plus den guten Rat: Such Dir einen Freund, Mann!

Bin ich männlich, Schatz! - In der 190. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers den Männer-Coach John Aigner, warum vor allem Männer in der Pandemie durchdrehen, weshalb der Begriff „toxische Männlichkeit“ nicht trifft, wie ein gutes Männergespräch funktioniert, was Echokammern und Machtgeilheit mit Männern machen, wie gesunde Männlichkeit funktioniert, warum so wenige Männer einen guten Freund haben, weshalb der Kapitän immer am attraktivsten ist und Einsamkeit eine Männerkrankheit.​

Alles zu John Aigner unter www.mannsvolk.net

