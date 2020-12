Wir - Die Kraft des Nettseins

Tanzen, Feiern, Knutschen - so lebt es sich im covid-freien Neuseeland. Im großen Neujahrs-Spezial des Mutmacher-Podcasts für die Berliner Morgenpost erklärt die Auswanderin und Weltreporterin Anke Richter, wie Neuseeland covid-frei wurde, was die Regierungschefin damit zu tun hat, warum eine funktionierende App so wichtig ist und wie sich ein Sommer mit Camping, Parties und Festivals anfühlt. Plus: Kia Kaha - sei stark.

„Ich will auch von Jacinda regiert werden, Schatz!“ - In der 182. Folge Ihres Mutmach-Podcasts fragen sich die Schumachers, ob ein gedeihliches Zusammenleben eigentlich mehr braucht als Zuversicht, Freundlichkeit und ein bisschen Disziplin, wie es sich anfühlt, bald wieder ein wildes Festival zu besuchen, warum unsere deutsche Covid-App eigentlich immer noch stottert, was eine moderne Regierungschefin und Angela Merkel gemeinsam haben (und was nicht), wie sich zwei Wochen Quarantäne-Hotel durchstehen lassen, warum eine Nacht im Zelt auch ganz schön sein kann und warum man nicht dauernd über das Aussehen von Menschen schwatzen sollte.

Anke Richter schreibt vergnüglich über über Neuseeland: https://www.kiwi-verlag.de/buch/anke-richter-was-scheren-mich-die-schafe-9783462303414

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de