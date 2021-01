Wir - Motiviert im Schlaf

"Gib mir die Peitsche, Schatz!“ - In der 187. Folge Ihres Mutmach-Podcasts fragen sich die Schumachers, ob Motivation überhaupt zuverlässig funktioniert, was sich von Cäsar lernen läßt, wie Selbstbetrug funktioniert (und wie nicht), an welcher Körperstelle die Haut straffer geworden ist, warum Gerippe und Altglas-Container motivieren können, weshalb Freunde so wichtig sind, wie aus genusssüchtigen Waschbären drahtige Vegetarier werden, was sich hinter der Strategie der Motto-Ziele verbirgt und warum manche Menschen Bäume umwerfen wollen plus die neueste Geheimstrategie: Nadelstreifen statt drei Streifen.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de